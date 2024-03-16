Düzenli egzersizin cildinize de iyi gelebileceğini biliyor muydunuz?

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Yıllar boyunca, egzersizin yüzü yaşlandırdığına dair sinir bozucu bir kanaat vardı. Elbette cildi erken yaşlandırabilecek bir takım egzersiz alışkanlıkları söz konubu Mesala koşarken, yürüyüş yaparken veya diğer açık hava egzersizleri sırasında güneşten koruyucular kullanmamak.

Buna karşılık araştırmalar egzersizin cilde de iyi geldiğini gösteriyor. Örneğin, egzersizin mitokondrinizi (cilt hücrelerinizin ve her hücrenin güç merkezi) güçlendirebileceğini, dolaşımı iyileştirebileceğini, stresi azaltabileceğini ve uykuya geçişi kolaylaştırabileceğini gösteren veriler var ki bunların hepsi cilt sağlığına katkıda bulunur.

Uzun lafın kısası, tıpkı cilde zarar verebilecek egzersiz alışkanlıkları olduğu gibi cildi iyileştirebilecek egzersiz alışkanlıkları da var. Yani önemli olan nasıl egzersiz yaptığınız.

Direnç egzersizlerine odaklanın

Scientific Reports’ta yayınlanan yeni bir çalışmada, kuvvet antrenmanının cildi sıkılaştırdığı bulundu.

Araştırmacılar 56 sağlıklı ancak hareketsiz orta yaşlı kadını iki gruba ayırdı: Bir grup aerobik antrenmanını tamamladı, diğeri ise 16 hafta boyunca günde iki kez direnç antrenmanına katıldı.

Her iki egzersiz planı da cilt elastikiyetini ve üst dermal yapıyı geliştirdi; ancak yalnızca direnç egzersizinin dermal kalınlığı artırdığı bulundu. Bu yapısal bütünlük esnek, sıkı bir cilt için çok önemli.

Protein alımına öncelik verin

Amino asitler, hem kaslarda hem de deride bulunan proteinlerin yapı taşları. Amino asitleri proteinlerden alıyoruz. Yeterli miktarda protein tüketmek yalnızca yeni kaslar oluşturmak için değil, aynı zamanda cilde kolajen, elastin ve keratin gibi dermal proteinler sağlamak için de gerekli.

Zihniyetinizi değiştirin

Dktor Jessica Maloh, zihniyetin güçlü bir araç olduğunu belirtiyor. Ve egzersiz algısının sonuçları iyileştirebileceğini öne süren otel temizlikçisi egzersiz çalışmasını açıklıyor.

Maloh araştırmanın mantığını şöyle anlatıyor:

“Bir grup otel odası görevlisiyle yapılan bir çalışmada, bazılarına yaptıkları işin aktif bir yaşam tarzı için gereklilikleri karşıladığı söylendi ve yaptıkları işin nasıl iyi bir egzersiz işlevi gördüğüne dair örnekler verildi. Çalışmadaki diğer kişilere bu bilgi verilmedi ve kontrol grubu olarak görev yaptı.”

“Araştırmacılar bir ay sonra bireylerle görüşmek istediğinde, bu zihniyet değişiminin işlerinin gidişatını değiştirdiğini buldu. Çalışmalarının egzersiz olarak sayıldığı söylenen grup -iş yükleri değişmese bile- şunu gördü: Ağırlık, kan basıncı ve vücut yağ yüzdesi dahil olmak üzere çeşitli parametrelerde iyileşmeler vardı.”