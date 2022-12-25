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Yaramazlara biraz batar!

EGM: Organize suç örgütü lideri Kurtuluş ve yöneticisi Camgöz Türkiye’ye iade edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) aktardığına göre organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz’ün Türkiye’ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın açıklamasında haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz’ün, Arjantin’de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.


Adalet Bakanlığı’nca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği yazılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir.”

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