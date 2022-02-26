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Yaramazlara biraz batar!

Ege’nin kuzeyi ve Marmara için sağanak yağış uyarısı

Marmara’nın batısı ve Ege’nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir’in batısı, İzmir il geneli ve Manisa’nın kuzey ve batısında gök gürültü sağanak bekleniyor.


Yağışların, gece yarısından itibaren Edirne ve Kırklareli’nin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklini alacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ayrıca Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney, güneydoğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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