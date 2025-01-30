Egemen Bağış yılın diplomatı oldu

Eski Prag büyükelçisi Egemen Bağış’a 21’inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni’nde yılın diplomatı ödülü verildi.

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Anka‘nın aktardığına göre Bahçelievler-İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen törende Bağış, Çekya Büyükelçiliği döneminde açılmasını sağladığı ‘Türk İş birliği Parkı’ nedeniyle yılın diplomatı ödülünü kazandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a müteşekkir olduğunu belirten Bağış, Atatürk’ün de son yurt dışı gezisini Çekya’ya yaptığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında açılması planlanan Çek Türk İş Birliği Parkı, 1915 olayları gerekçe gösterilerek yerel belediye tarafından reddedilmişti.

Söz konusu park, Bağış’ın büyükelçi olduğu dönem açılmıştı.