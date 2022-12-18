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Yaramazlara biraz batar!

Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD’ın aktardığına göre deprem saat 08:01’de meydana geldi. 11,42 kilometre derinliği ölüçülen depremin büyüklüğü de 4,1 oldu.


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Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın aktardığına göre deprem saat 08:01’de meydana geldi. 11,42 kilometre derinliği ölüçülen depremin büyüklüğü de 4,1 oldu.

Akşam Postası / 17 Aralık 2022

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