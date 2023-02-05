Ege Cansen: Yeni başkanın şansı

Tüm bu özelliklerine rağmen Erdoğan’ın (adaylığı kesinleşirse) bu seçimi kazanma ihtimali bir hayli düşüktür. Çünkü karşısında çok geniş bir cephe oluşmuştur. Bir numaralı sebep de 2021’in son aylarında “faiz sebep, enflasyon neticedir” diyerek TL faizini düşürüp halkı panik halinde dövize hücum ettirmesidir. Bu ölümcül bir hata olmuştur. Enflasyonun atalet momentini artırmıştır. Ücret fiyat sarmalı oluşmuştur. Yüksek faizin enflasyonu artırdığını varsaysak bile bu Türkiye ekonomisi için geçerli olmayan bir hipotezdir. Çünkü Türkiye ekonomisinde “müdür para” TL değil, dolardır. Enflasyon da TL faizinin değil, dolar fiyatının bağlı değişkenidir. Doların fiyatını artıran her şey, başta TL’nin faizini düşürmek olmak üzere, enflasyonu azdırır. Bu kazanın tüm dünyada enflasyonun yükseldiği bir döneme rastlaması kötü olmuştur. Ancak bu kötü tesadüf aynı zamanda bir fırsattır. Sorunun çözümünde uluslararası işbirliği kolaylaşmıştır. Bu da yeni başkanın şansı olacaktır.
SON HABERLER
İzmir depremle uyandı
Kandilli Rasathanesi’ne göre İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul’da da saat 3:15’te de 3 büyüklüğünde deprem olmuştu
‘Sıcak Kafa’ dizisinin yaratıcısı Mert Baykal: Taviz vermedik
Netflix tarafından ikinci sezonu iptal edilen ‘Sıcak Kafa’ dizisinin yaratıcısı Mert Baykal, risk aldıklarının farkında olduklarını söyledi.
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Altı ölü, çok sayıda yaralı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.
Inisherin’in Ölüm Perileri: Hikaye anlatıcılığının zirvesi
İki erkeğin dostluğu nasıl biter? The Banshees of Inisherin (Inisherin’in Ölüm Perileri), İrlanda İç Savaşı’nı metafor olarak kullanarak mükemmel bir hikaye anlatıyor.
Meteoroloji’den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yedi il için ‘turuncu’, 18 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı.
Öztürk Yılmaz, ‘namus sözü’ verdi: 100 bin imza toplarsak birinci partiyiz
Öztürk Yılmaz; 100 bin imza toplamaları halinde Meclis’te birinci parti olabileceklerini iddia etti; ‘namus ve şeref’ sözü verdi.
ABD, hava sahasındaki Çin ‘casus balonu’nu düşürdü
ABD hava sahasındaki Çin ‘casus balonu’ Amerikan ordusu tarafından vurularak düşürüldü.
BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 39 ilde araç satışlarına yönelik çalışma yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla 260 bin araç satışına yönelik çalışma başlattı.
İstanbul’da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.