Ege Cansen: Tersini uygulayan tek ülke Türkiye

Tüm dünyada enflasyon hortlamıştır. Bundan 3-4 yıl önce, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde hafif de olsa “deflasyon” sorunu vardı. FED ve diğer merkez bankaları, enflasyonu “ideal” olarak tanımlanan %2 düzeyine çıkarmak için “bol ve ucuz” para politikası izliyordu. Bu da merkez bankalarının bilanço büyüklüklerine yansıyordu. Ana akım iktisatçılara göre son bir yılda gözlemlenen enflasyon artışının nedenini başka yerde aramaya gerek yoktur. Bilançolar büyüdüğü (para miktarı üretimden daha fazla arttığı) için, fiyatlar genel düzeyi yükselmiştir. Aynı mantıkla, para sıkılırsa (faizler yükseltilirse diye okuyun) enflasyon da inecektir. Velev ki; enflasyon, gevşek paranın uyardığı talep artışından değil de pandemi ve Ukrayna savaşı dolayısıyla arz azalmasından doğmuş olsun, yine mücadele yöntemi değişmez. Tek yol faizleri yükseltmektir. Nitekim hemen tüm ülkeler bu yola gitmiştir. Bunun tersini uygulayan tek ülke Türkiye’dir. Doğru olmasa da bunun iktisadi bir açıklaması olamaz mı?
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