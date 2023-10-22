Ege Cansen: Paranın sıcağı da soğuğu da iyidir         

Benim ne soğuk ne de sıcak paraya karşı olumsuz bir önyargım var. Serbest piyasa sisteminin ve küreselleşmenin ulusal ekonomilere külfetten daha çok nimet getirdiğine ve getireceğine inanıyorum. Yani paranın ve malların (hatta emeğin) ülkeler arasında serbestçe hareket etmesinin dünya milli gelirini artırdığı görüşündeyim. Benim tam anlamıyla karşı olduğum tek husus “sıcak veya soğuk paranın ‘cari açık’ finansmanında” kullanılmasıdır. Cari fazla veren bir ülkeye “ahlaka ve yasalara bağlı kalmak şartıyla” istediği kadar sıcak veya soğuk para girebilir veya o ülkeden çıkabilir. Ülkenin bağımsızlığı veya güvenlik için gerekli stratejik yatırımları elde bulundurma gibi özel durumlar hariç bunun yararı, sakıncasından fazla olur. Amerika’da Alman otomobil üreticilerin fabrikaları var. Amerikan Tesla’nın Almanya’daki fabrika yatırımı bitmek üzere. Para en akışkan üretim faktörüdür. Nerede ihtiyaç varsa oraya anında gider. Derde de deva olur.
SON HABERLER
İsrail ordusu, Gazze’den ayrılmayan sivilleri ‘teröristlerin işbirlikçisi’ sayacakmış
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi ‘teröristlerin işbirlikçisi’ sayabileceğini ilan etti.
Kolombiya’da 18 asker silahlı gruplarca kaçırıldı
Kolombiya’nın orta bölgesinde arazi taraması yapan 18 askerin kaçırıldığı bildirildi.
Gazze’deki içişleri bakanlığı: İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki çarşıyı bombaladı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Derbinin kazananı Galatasaray
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasında oynanan derbide konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Bahçeli’den Gazze için 24 saat süre: Ateşkes sağlanamazsa Türkiye devreye girmeli
Devlet Bahçeli, İsrail-Filistin arasında ateşkes için 24 saat süre verdi. Sağlanmazsa Türkiye’nin ‘süratle devreye girmesi gerektiğini’ savundu.