Ege Cansen: Daha önemli olan vergi gelirlerinin adil harcanması

Verginin üç kaynağı vardır. 1.Gelir, 2.Harcama. 3.Servet. Vergiler bu üç matrahtan hesaplanır. Adı (vergi, rüsum veya harç) ne olursa olsun, kimden (firmadan, kurumdan, satıcıdan, alıcıdan işverenden) devletin topladığı paranın kaynağı “son tahlilde” halktır. Ödeyen halk olduğuna göre devlet harcamaların lehtarı da halk olmalıdır. Vergi toplamada adaletten daha önemli olan vergi gelirlerinin adil harcanmasıdır. Yani bunlardan kimlerin ne kadar yararlandığıdır. Hızlı kalkınma sürecine girmek isteyen bir ülkede, yatırımların (tasarrufun) artması için, insanların gelir elde etme azminin değil, tüketim eğiliminin frenlenmesi gerekir. Beyanname üzerinden alınan gelir vergisi (stopajla toplanan gelir vergisi, gelir değil, istihdam vergisidir) oranının artması, tüketimi değil, tasarrufu azaltır. Harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergiler (KDV, ÖTV vs) söylendiği gibi herkesten eşit miktarda alınmaz. Bu vergilerin oran ve matrahları “çok ve lüks madde tüketenden çok, az ve zaruri madde tüketenden az” alınacak şekilde ayarlanır. Başta emlak ve özellikle ikinci ev (yazlıklar) ile binek arabaları üzerinden alınan servet vergilerini artırmanın bu bağlamda faydası çoktur.
SON HABERLER
Asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için yüzde 58 zam gerekiyor
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar … Devamı...
Gündüz müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu mesai dönüşü öğrendi: Polis kazada öldüğünü söyledi
Kanada'da, bir paramedik gündüz bir kaza ihbarı üzerine gidip müdahale … Devamı...
‘Polonya’ya düşen füze Rusya’ya aitti’ haberini geçen AP muhabiri işten çıkarıldı
Yaklaşık 10 gün önce Polonya'ya düşen füzenin Rusya'ya ait olduğu haberini … Devamı...
Hem okuttular, hem yazdılar: Rıfat Ilgaz ve Samed Behrengi
'Bir çocuğun hayatındaki en büyük iki şans, iyi bir öğretmene ve iyi bir … Devamı...
Dünya Kupası: ‘Sambacılar’ sahnede, Ronaldo eksik olanı tamamlamak istiyor
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda bugün dört maç oynanacak. … Devamı...
Tek seferde 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin … Devamı...
Borsa güne rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artarak 4.880,46 puanla … Devamı...
İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları … Devamı...
Müzeden dokuz dakikada yüzlerce altın para çalındı
Almanya'daki bir müzeden dokuz dakika içinde 1,6 milyon avro (31,9 milyon … Devamı...
Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi: Fiyatlar nasıl değişecek?
1 Aralık olarak duyurulan sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) … Devamı...