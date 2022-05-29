Ege Cansen: Bu da ‘fakirleşerek dengeye gelme’ demek

Rusya ekonomisi, halen çok ağır uluslararası finansal ve ticari yaptırımlarla karşı karşıyadır. Batılılar Rusya’nın çok güvendiği “cari fazla” yaratan ekonomisini, “doğalgaz ve petrol almayarak” çökertmeyi hedeflemiştir. Üstelik Batılı firmalarına Rusya’nın ihtiyacı olan ürünleri Rusya’ya ihracını yasaklamıştır. Rusya bu ürünleri ithal etmek için bir cinlik düşünmüş ve petrolü ve doğalgazı Ruble karşılığında satma kararı almıştır.

Plan şöyledir: Batı’nın elinde Ruble yoktur. Ellerine Ruble geçmesi için Rusya’ya mal ihraç edip bedelini Ruble ile tahsil etmeleri gerekir. Bunu yapmaya mecbur kalırlarsa, Rusya hem Batı’dan ihtiyacı olan malları ithal edebilecek, hem de doğalgaz ve petrol ihracatını sürdürebilecektir. Batı bu oyuna muhtemelen gelmeyecektir. Eğer Çin ile dış ticaretini artırarak sürdürmezse, Rusya “kendi kendine yeterli” kapalı bir ekonomik yapıya dönüşecektir. Bu da “fakirleşerek dengeye gelme” demektir. O zaman dirayetli Nabiullina bile dolar/Ruble’nin karaborsa kurunu kontrol edemez.

Ege Cansen’in yazısı