Efsanenin Paris'teki fütüristik dairesi satıldı

Fransız moda evi Chanel’in efsane sanat direktörü, Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’in Paris’teki dairesi, liste fiyatının iki katından biraz fazla bir fiyata, 10,8 milyon dolara (345 milyon 600 bin lira) satıldı.

Fotoğraflar: Sotheby’s

Şehrin Saint-Thomas s’Aquin bölgesinde yer alan ve Seine nehrine bakan daire 17’nci yüzyıldan kalma bir binada yer alıyor. Ayrıca merhum Fendi ve Chanel 2019’daki ölümüne kadar on yıl dairede yaşadı.

Fotoğraf: Sotheby’s

Tasarımcı, taşınmadan önce daireyi fütüristik bir tarzda yeniden şekillendirerek beton zeminler, kumlu duvarlar ve camlar ekledi. Ayrıca tamamen paslanmaz çelikten yapılmış bir mutfak ve cam kitaplıklar da yaptırdı.

Lagerfeld’in dairesinin dekorasyonunda kullanılan sanat eserleri ve mobilyaların çoğu Sotheby’s açık artırmada satıldı. Dairede 50 metrekarelik bir soyunma odası bulunuyor ve dairenin toplamı 260 metrekareden oluşuyor.

Noter Salı günü satışı duyurmasına rağmen alıcının kimliğini açıklamadı.