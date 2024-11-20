Efsane tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti

Efsane tenisçi İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.

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Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan Nadal, İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Davis Kupası finallerinde Hollanda’ya karşı oynanan çeyrek final maçında son kez ülkesi adına korta çıktı.

Nadal, İspanya’nın Hollanda’ya elenmesiyle kariyerinin son maçına çıkarak kortlara veda etti.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 24 grand slam şampiyonluğu olan Djokovic’in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu olarak emekli oldu.

İspanyol tenisçi, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’nda teklerde, Rio 2016’da da çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Fransa Açık’ı 14 kez kazanan Nadal, tarihte bir grand slam’i en çok kazanan tenisçi ünvanını elde etti.

Elde ettikleri başarılarla erkekler tenisinin yaşayan efsanelerine dönüşen Roger Federer, Nadal ve Djokovic, 20 yılı aşan sürede rakiplerine şans tanımıyordu.

2024 Davis Cup tenis – Çeyrek Final, Rafael Nadal.

2022’de emekli olan Federer’in ardından Nadal da 2024 yılında kortlara veda etti ve ‘üç büyükler’ arasında kariyerine devam eden tek tenisçi 37 yaşındaki Djokovic kaldı.