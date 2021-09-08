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Yaramazlara biraz batar!

Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü kez en iyiler arasında

A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı. Son dört Avrupa Şampiyonası’nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden kaptan Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Fotoğraf: Mert Bülent Uçma

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.


En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis’i geride bırakarak oyların yüzde 54,6’sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.

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