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Yaramazlara biraz batar!

Eczacılar Birliği’nden atv’ye: Özrünüzü pandemide hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak

Türk Eczacıları Birliği atv’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?‘ programında sorulan bir soruya tepki gösterdi.

Fotoğraf: Twitter

Birliğin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, bilgi yarışmasının dün yayınlanan bölümünde yöneltilen bir sorunun ekran görüntüsüne yer verildi. Cevap şıkları arasında ‘Eczacı‘nın yer aldığı soruda “Raftan aldığı kutuyu, üzerine okunaksız bir el yazısıyla ‘sabah-akşam tok karnına’ yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?” ifadesi yer aldı.


Eczacılar birliği atv’yi etiketlediği paylaşımda “Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu ‘dikkatsizlik‘ten sıkıldık” diyerek tepkisini şöyle sürdürdü: “Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak.”

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