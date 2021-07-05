Düşes, temaslı olduğu için karantinada

İngiliz tahtının ikinci sıradaki varisi Cambrige Dükü William’ın eşi Cambridge Düşesi Catherine, Covid-19 tanısı konan biriyle temas ettiği için karantinada.

Fotoğraf: Press Association

Kensington Sarayı, iki aşısını da olan düşesin belirtisi olmadığını ancak geçen hafta, onun bulunduğu ortamda bulunan birinin testinin pozitif çıktığını ve hükümetin bu yöndeki kararına uyarak 10 gün süreyle kendisini evde izole edeceğini açıkladı.

Sıklıkla test yapılan düşesin geçen hafta içindeki testlerinin dört kez negatif çıktığı belirtildi.

Saray, başka ayrıntı vermedi ancak basında çıkan haberlerde düşesin kabalık içine girdiği son etkinliğin Wimbledon Tenis Turnuvası olduğuna dikkat çekildi. Geçen cuma çiftlerde mücadele eden İskoç tenisçi Jamie Murray’nin maçını izlemeye giden, müzede görevli personelle sohbet eden tenis tutkunu Cambridge Düşesi’nin oradaki biriyle temas etmiş olabileceğini ima etti.

Kamuoyunda ‘Kate’ (Kate Middleton) olarak da sıkça anılan düşes karantina nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi’nin bugünkü 73’üncü yıl kutlamlarına katılamayacağı ve Wimbledon finalini de izleyemeyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Cambridge Dükü William geçen yıl kasım ayında Covid-19’a yakalanıp atlatmıştı. Düşesin kayınpederi Prens Charles da kraliyet ailesinin Covid-19’a yakalanan fertlerinden biri.