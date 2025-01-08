Dürzi lider Canbolat: Türkiye ziyaretimin amacı Suriye’deki yeni rejime yardım

Dürzi lider Velid Canbolat, Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin amacının Suriye’yi kucaklamak ve yeni rejime yardım etmek olduğunu söyledi.

Canbolat ve Erdoğan. Fotoğraf: AA

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Lübnan’ın özel televizyon kanalı LBC’ye Ankara ziyaretine ilişkin konuştu.

Türkiye ziyaretinin amacının Suriye’yi kucaklamak ve yeni rejime yardım etmek olduğunu belirten Canbolat şunları söyledi:

“Suriye ve (Suriye’deki yeni yönetimin lideri) Ahmed Şara’yla iletişim kurmak için mekanizma geliştiriyoruz ve Türkiye’nin bugünkü rolünden korkmuyorum. Bugün Türkiye, Erdoğan’ın Türkiye’sidir ve Türkiye’yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır.

En önemlisi İsrail’in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle işbirliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri.”

Şara’yı 15 Aralık 2024’teki telefon görüşmesinde, Beşar Esad rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik eden Canbolat, 22 Aralık’ta başkent Şam’da Şara’yla bir araya gelmişti.

Dürzi lider Canbolat, 24 Aralık 2024’te de Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmişti.

Lübnan’daki Dürzi toplumunun önde gelen lideri

Canbolat’ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan’da iç savaşın patlak vermesinden iki yıl sonra 1977’de suikast sonucu öldürüldü.

Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü.

Velid Canbolat’ın Haziran 2023’te istifa etmesinin ardından oğlu Teymur Canbolat partinin yeni başkanı oldu.

Canbolat, Lübnan’daki Dürzi toplumunun da en önemli lideri konumunda bulunuyor.

Velid Canbolat, 2015’te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi’nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.