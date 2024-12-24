Dürzi lider Canbolat, Colani'den sonra Erdoğan'la görüştü

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani’yle (Ahmet el-Şara) görüşen Dürzi lider Velid Canbolat bugün de Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Fotoğraf: @iletisim / X

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basına yapılan görüşmeye dair henüz açıklama yapılmadı.

Canbolat dört gün önce 61 yıllık Baas rejimini devirerek geçici bir hükümet kuran HTŞ’nin lideri Colani’yle Şam’da görüşmüştü.

Colani görüşmeye dair “Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı. Varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştı” demişti.

Independent Türkçe‘nin aktardığına göre bir inanç topluluğu olan Dürziler, Şam’ın doğu ile güneyindeki kırsal ve dağlık bölgelerde yaşıyor.

IŞİD ve cihatçı örgütlerden korunmak için kendi öz savunma birimlerini kurdular.

Suriye iç savaşında Dürzi bayrağını açan bazı gruplar Suveyda’da özerk bir bölge kurmayı savundu.

Lübnanlı lider Canbolat, Dürzilerin en ünlü siyasilerinden.

Babası Kemal Canbolat 16 Mart 1977’de öldürüldü. Velid Canbolat ardından babasının kurduğu İlerlemeci Sosyalist Parti’nin başına geçti.