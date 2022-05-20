Dürüm dağılmasın diye: Yenilebilir bant

Bir grup mühendislik öğrencisi dürümün yerken dağılmasını önlemek yenilebilir bant icat etti.

Fotoğraf: Johns Hopkins

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’den kimya ve biyomoleküler mühendislik bölümü öğrencilerinin icadı dürüm yapıştırmak için kullanılan yenilebilir bant organik içeriklerden oluşuyor.

Ekip bant için formüllerini bulmadan önce birçok tadı denediklerini ve çok sayıda burrito (Meksika mutfağına ait kalın bir dürüm türü) üzerinde test ettiklerini söyledi.

Patent başvurusunda bulundukları için bandın tarifini gizli tutan ekipten Tyler Guarino içeriğinin güvenli malzemelerden oluştuğunu belirtti.

Bandı kullanmak için üzerinde olduğu balmumu kağıdı sıyırıp ıslatmak gerekiyor. Suyla birlikte yapışkan yüzü aktive oluyor ve yiyeceğe yapıştırılıyor.