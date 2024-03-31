Durmuş Yılmaz: Akşener, 2023'te iktidarı altın tepside sundu

Durmuş Yılmaz yerel seçim sonuçlarına bakarak eski lideri Meral Akşener’in 2023 genel seçimlerinde ‘iktidarı altın tepside sunduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mayıs 2023 genel seçimlerindeki kayıptan sonra ‘millet ittifakı’na son vermişti. Akşener, seçime ayrı girme kararı almakla kalmamış, yerel seçim kampanyası boyunca CHP’ye ağır ifadelerle yüklenmişti.

Yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’yi şimdiden gerdi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etti: “Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Durmuş Yılmaz, Bilge Yılmaz’ın bu paylaşımına şu yanıtı verdi: “Anlaşıldı ki Mayıs 2023 seçimlerinde iktidar Meral Akşener tarafından altın tepside sunuldu.”