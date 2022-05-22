Dünyayı ‘doğa pozitif’ tavır kurtaracak

Bugün 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü. En küçük mikroorganizmadan en büyük canlılara herkesin ve her şeyin birbirine bağlı olduğu gezegende çeşitliliği ‘doğa pozitif’ anlayışla sağlamak mümkün.

Fotoğraf: WWF

Doğa pozitif anlayış, doğa kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için gezegenin ve toplumların direncini artırmak anlamına geliyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Grup İletişim Müdürü Dr. Neyran Akyıldız, daha önce genelde ‘çevrecilik’ olarak ifade edilen doğayı ve çevreyi koruma çabalarının artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu söylüyor: “Doğa pozitif olmak kayıpları durdurup geri kazanarak ekosistemlerin sağlığı ve insanlığın geleceği için artıya geçmeyi ifade ediyor.”

Neyi kaybettik, nasıl geri kazanırız

Dr. Akyıldız, her dakika 27 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı kaybettiğimizi belirtiyor: “Dünyamızdaki mercan resiflerinin yarısını kaybettik. Yarım milyon böcek türü tehlikede. Bütün bunlar hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü en küçük mikroorganizmadan, en büyük canlılara kadar hepimiz birbirimize bağlıyız.

Doğa üzerindeki baskıyı azaltmak, kayıplarımızın önüne geçip kaybettiklerimizi geri kazanmak, ‘doğa pozitif’ olmak doğa koruma çalışmalarıyla mümkün.“

WWF-Türkiye’nin Dünya Biyoçeşitlilik Günü için hazırladığı video biyoçeşitlilik konusunda bilgi, doğa pozitif bir anlayış için ilham veriyor.