Dünyanın saygın akademisyenlerinden Gazze için ortak çağrı

Dünya çapında saygın isimler arasında yer alan 55 akademisyen, Gazze’de 7 Ekim’den beri yaşanan vahşetin ciddi sonuçlarından duydukları endişeyi ifade eden ortak bir bildiri yayınladı ve 6 maddede dünyaya çağrı yaptı.

Bildiri özetle şöyle:

Soykırım tehlikesi

*Biz Holokost, soykırım ve kitlesel şiddet uzmanları olarak İsrail’in Gazze’ye saldırısında soykırım tehlikesi konusunda dünyayı uyarmak zorunda hissediyoruz. Ayrıca, İsrail saldırısının devam etmesi ve tırmanması durumunda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki İsrail işgali altındaki Filistinlilerin ve İsrail’in Filistinli vatandaşlarının da ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu not ediyoruz.

*7 Ekim’de Hamas, İslami Cihad ve diğerleri tarafından bin 200’den fazla İsrailli ve göçmen işçinin toplu olarak öldürülmesinden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz; aralarında 830’dan fazla sivil var. Ayrıca saldırı sırasında cinsiyete dayalı ve cinsel şiddetin kanıtlarını, binlerce İsraillinin yaralanmasını, İsrailli kibbutz ve kasabalarının yok edilmesini ve 240’tan fazla rehinenin Gazze Şeridi’ne kaçırılmasına da dikkat çekiyoruz: Bu eylemler savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eder.

7 Ekim’de başlamadı!

*İsrail ve Filistin’de şiddetin 7 Ekim’de başlamadığının farkındayız. 7 Ekim’deki toplu katliamı anlamaya çalışacaksak, bunu İsrail yerleşimci sömürgeciliği, 1967’den bu yana Filistinlilere yönelik İsrail askeri işgal şiddeti, 2007’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki on altı yıllık kuşatma ve Yahudi üstünlüğü ve dışlayıcı milliyetçiliği hakkında gururla konuşan politikacılardan oluşan bir hükümetin son yılında İsrail’de iktidara gelmesi bağlamına yerleştirmeliyiz. Bu açıklama haklı çıkarma amacı taşımıyor ve bu bağlam hiçbir şekilde İsrailli sivillerin ve göçmen işçilerin Filistinliler tarafından 7 Ekim’de hedef alınmasına mazeret teşkil etmez.

*Hamas saldırısına yanıt olarak Gazze’ye yapılan İsrail saldırısından da derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. New York Times’ın bir makalesine göre, İsrail’in saldırısı benzeri görülmemiş bir düzeyde ölüme ve yıkıma neden oldu. İki ay içinde, İsrail saldırısı 16 binden fazla Filistinliyi (binlerce daha enkazın altına gömüldü) öldürdü, yaklaşık yarısı çocuk ve genç, ateşkesten önce ortalama her on dakikada bir Filistinli bir çocuk öldürüldü, ve 40 binden fazla kişi yaralandı. Gazze’nin toplam nüfusunun 2,3 milyon olduğu göz önüne alındığında, şu ana kadarki öldürme oranı iki aydan kısa bir sürede yaklaşık yüzde 0,7’dir. Bu nedenle bir dizi uzman, İsrail’in Gazze’ye saldırısını II. Dünya Savaşı’ndan bu yana türünün en yoğun ve en ölümcül saldırısı olarak nitelendirdi ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, çok iyi bir nedenle batılı liderleri saldırı altındaki insanları desteklemeye sevk ederken, aynı batılı liderler şimdi saldırı altındaki Filistinlilerden ziyade İsrail devletinin şiddetini destekliyor. İsrail ayrıca Gazze Şeridi’ndeki 1,8 milyondan fazla Filistinliyi zorla yerinden ederken, tüm binaların neredeyse yarısını yok etti ve Şeridin kuzey kısmını ‘yaşanamaz bir ay manzarası’ olarak bıraktı.

İki Hiroşima bombasına eşdeğer

*İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye iki Hiroşima bombasına eşdeğer 25 bin tondan fazla patlayıcı attı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre beyaz fosforlu bombalar dağıttı. Hastaneleri, okulları, üniversiteleri, camileri, kiliseleri, fırınları ve tarım alanlarını sistematik olarak hedef aldı. Devlet ayrıca 220’den fazla sağlık çalışanı, 100’den fazla BM personeli ve düzinelerce gazeteci de dahil olmak üzere birçok kişiyi öldürdü. Ayrıca, zorla yerinden edilme, Şeridin güney kesiminde, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana ‘toplu kuşatma’ önlemleri nedeniyle gıda, temiz su, yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığıyla daha da kötüleşen bulaşıcı hastalıkların patlak verme riskiyle birlikte şiddetli aşırı kalabalık yarattı.

Savaş suçu

*İsrail’in Gazze’ye saldırısında eşi görülmemiş düzeyde yıkım ve öldürme işaretleri büyük ölçekli savaş suçlarına işaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün insanlığa karşı suç olarak tanımladığı ‘herhangi bir sivil nüfusa yönelik, saldırının bilgisi ile yaygın veya sistematik bir saldırının’ kanıtı da vardır. Dahası, 7 Ekim’den bu yana İsrail liderlerinin, savaş kabinindeki bakanların ve üst düzey ordu subaylarının, yani komuta yetkisine sahip insanların, düzinelerce açıklamaları, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin dilinde Filistinlileri ‘böylece’ yok etme niyetini gösteriyor. Açıklamalar, Gazze’deki tüm Filistinlilerin 7 Ekim’deki Hamas saldırısından sorumlu olduğunu ve bu nedenle İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un 13 Ekim’de ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 29 Ekim’de İsrail’in kara işgaline başladığı gibi Amalek’in tamamen yok edilmesinin İncil hikayesini çağırdığında ifade ettiği gibi meşru askeri hedeflerin tasvirlerini içeriyor. Tüm bir sivil nüfusu düşman olarak kullanmak, Ermeni soykırımı (1915-1918) ve Ruanda soykırımı (1994) ile modern soykırım tarihini, iyi bilinen örnekler olarak işaret ediyor. Açıklamalar, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın 9 Ekim’de Gazze’de ‘tamamen kuşatma’ ilan ettiğinde ‘insan hayvanlarına’ atıfta bulunduğu gibi insanlıktan çıkaran bir dili de içeriyor. Hamas’ı ‘insan kılıklı hayvanlar’ olarak görmekle Gazze’deki tüm Filistinlileri bu şekilde görmek arasındaki kayma, İsrail Bölgelerindeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü Orgeneral’de belirgindir. Org Ghassan Alian ertesi gün Gazze’deki insanlara söz verdi: “Hamas IŞİD’e dönüştü ve Gazze sakinleri dehşete girmek yerine kutlama yapıyor. … İnsan hayvanlarına bu şekilde davranılmalıdır. [Aziz’de] elektrik ve su olmayacak, sadece yıkım olacak. Cehennemi istediniz, cehennemi alacaksınız.” Bu niyet ifadelerinin, 7 Ekim’den bu yana İsrail medyasında yaygın soykırıma teşvikle ilgili olarak da anlaşılması gerekiyor. Örneğin İsrailli gazeteci David Mizrachi Wertheim, 7 Ekim’de sosyal medyada şunları yazdı: “Tüm esirler hemen iade edilmezse, [Gazze] Şeridini bir mezbahaya dönüştürün. Kafalarından bir saç düşerse – güvenlik mahkumlarını idam eder. Zafere giden yolda tüm normları ihlal edin.”

*Dört gün sonra, başka bir İsrailli gazeteci, Roy Sharon, sosyal medyada, “Hamas’ın Sinwar ve Deif de dahil olmak üzere askeri yeteneklerini nihayet ortadan kaldırmak için bir milyon cesede ihtiyacımız varsa, o zaman bir milyon cesedin olmasına izin verin” yorumunu yaptı.

*İsrail medyasında, 1994’te soykırım ortaya çıkarken Ruanda’da soykırıma teşviki hatırlatan düzinelerce kışkırtma örneği var. Bu kışkırtma, İsrail yönetimi altındaki her yerde Filistinlilerin şu anda karşı karşıya olduğu ciddi tehlikeye işaret ediyor.

*İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 2023’ün başından itibaren belirgin bir şekilde yoğunlaşan İsrail ordusu ve yerleşimci şiddeti, 7 Ekim’den sonra yeni bir vahşet aşamasına girdi. 16 Filistinli topluluk, binden fazla insan, Batı Şeria’nın yüzde 60’ını oluşturan C Bölgesi’nde ‘etnik temizlik’ politikasını sürdürerek zorla yerinden edildi. İsrailli askerler ve yerleşimciler ayrıca 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da binlerce kişiyi tutuklarken, 220’den fazla Filistinliyi öldürdü. Filistinlilere yönelik şiddet işkence eylemlerini de içeriyor. İsrail’in Filistinli vatandaşları, neredeyse 2 milyon kişi, kendilerine karşı bir devlet saldırısıyla karşı karşıya ve 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki Filistinlilerle herhangi bir kimlik ifadesi nedeniyle yüzlerce tutuklama var. İsrail üniversitelerindeki Filistinli öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel arasında yaygın bir korkutma ve susturma var; İsrail Polis Komiseri Kobi Shabtai, Gazze’deki Filistinlilerle özdeş olan İsrailli Filistinlileri Gazze’ye kovmakla tehdit etti. Bu endişe verici gelişmeler ve önlemler, İsrail’in Filistinli vatandaşlarının, Nakba’dan sağ kurtulan ve 1948’de İsrail olan topraklarda kalan 156.000 Filistinliye dayatılan askeri yönetime kadar uzanan potansiyel düşmanlar olarak görülmesine dayanıyor. Askeri yönetimin bu yinelemesi 1966’ya kadar sürdü, ancak İsrailli Filistinlilerin bir tehdit imajı devam etti. Mayıs 2021’de, birçok İsrailli Filistinli Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik bir saldırıyı ve Gazze’ye yapılan başka bir saldırıyı protesto etmek için dışarı çıkarken, İsrail polisi büyük bir baskı ve şiddetle karşılık vererek, yüzlerce kişiyi tutukladı. Yahudi ve Filistin vatandaşları İsrail’de çatışırken, Hayfa’da olduğu gibi bazı yerlerde Yahudi vatandaşların sokaklarda Filistinli vatandaşlara saldırması ve Filistin vatandaşlarının evlerine girmesiyle durum hızla kötüleşti. Ve şimdi, İsrail ulusal güvenlik bakanı olarak görev yapan aşırı sağ yerleşimci Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim’den sonra yüzlerce kendini savunma birimi oluşturan İsrailli sivillere binlerce silah dağıtarak, İsrailli Filistinlileri daha da tehlikeye atıyor.

İkinci Nakba

*İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik artan şiddet ve İsrail’in Filistinli vatandaşlarına yönelik dışlanma ve şiddet, 7 Ekim’den sonra İsrail’de ‘ikinci bir Nakba’ için yapılan çağrılar bağlamında özellikle endişe vericidir. Çağrılar, 750.000’den fazla Filistinlinin katliamlarına ve ‘etnik temizliğine’ ve İsrail’in kurulduğu 1948 savaşında yüzlerce köy ve kasabanın İsrail güçleri tarafından yok edilmesine atıfta bulunuyor. İktidardaki Likud partisinden İsrail Knesset (parlamento) üyesi Ariel Kallner’in 7 Ekim’de bir sosyal medya gönderisinde kullandığı dil öğreticidir: “Şimdi düşmana Nakba. (…) Şimdi, tek bir hedef: Nakba! 1948 Nakba’sını gölgede bırakacak Nakba. Gazze’de Nakba ve Nakba, [onlara] katılmaya cesaret eden herkese.”

Zaman şimdi

*Soykırımın bir süreç olduğunu biliyoruz ve bu nedenle sahnenin Nakba’dan daha şiddetli ve mekansal olarak Gazze ile sınırlı olmadığını da biliyoruz. Soykırımı önlemek için uyumlu eylem zamanı ‘şimdi’dir.

*Hükümetleri, İsrail’e silah ambargosu uygulayarak müdahale etmek ve soykırımı önlemek için BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

*İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri saldırısını sona erdirmek için çalışılmalı.

*İsrail hükümetine, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalleri oluşturan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik yoğun ordu ve yerleşimci şiddetini derhal durdurması için baskı yapılmalı.

*Gazze’de tutulan tüm rehinelerin ve İsrail’de yasadışı olarak hapsedilen tüm Filistinlilerin suçlama veya yargılama olmaksızın serbest bırakılmasının devam etmesini talep ediyoruz.

*Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni 7 Ekim’de ve o zamandan beri hem Filistinliler hem de İsraillilerden oluşan tüm kitlesel şiddet faillerine karşı soruşturma ve tutuklama emri çıkarmaya çağırıyoruz.

*1948 Nakba’dan bu yana İsrail’in Filistinlilere yönelik kitlesel şiddeti ile doğru bir hesaplamaya dayanan İsrail ve Filistin’de siyasi bir süreç başlatmak ve Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında yaşayan tüm insanların eşitliğini, özgürlüğünü, haysiyetini ve güvenliğini garanti edecek bir gelecek çağrısında bulunuyoruz.

*Ayrıca, işletmeleri ve işçi sendikalarını İsrail’in kitlesel şiddetine yardım etmemelerini ve yaltaklanmalarını sağlamaya çağırıyoruz, bunun yerine Ekim ayı sonlarında İsrail’e silah gönderen uçuşları idare etmeyi reddeden Belçika’daki nakliye sendikaları örneklerini dikkat çekiyoruz.

*Son olarak; Holokost ve Soykırım çalışmalarındaki akademisyenleri, programları, merkezleri ve enstitüleri İsrail’in kitlesel şiddetine karşı net bir duruş sergilemeye ve bunu durdurma ve daha fazla tırmanmasını önleme çabalarında bize katılmaya çağırıyoruz.

Akademisyenler: Mohamed Adhikari, Cape Town Üniversitesi Sebouh David Aslanian, Tarih Profesörü ve Richard Hovannisian Modern Ermeni Tarihi Kürsüsü, UCLA Karyn Ball, İngilizce ve Film Çalışmaları Profesörü, Alberta Üniversitesi, Edmonton Daniele Conversi, Profesör, Çağdaş Tarih Bölümü, Bask Ülkesi Üniversitesi Catherine Coquio, Professeure de littérature comparée à Université Paris Cité, France John Cox, Tarih ve Küresel Çalışmalar Doçenti ve Kuzey Carolina Üniversitesi, Holokost, Soykırım ve İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi Direktörü, Charlotte Martin Crook, Sosyoloji Kıdemli Öğretim Görevlisi, Batı İngiltere Üniversitesi Haim Bresheeth-Žabner, Profesör Araştırma Görevlisi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu, Londra Üniversitesi Taner Akçam, Direktör, Ermeni Soykırımı Araştırma Programı, The Promise Ermeni Enstitüsü, UCLA Ayhan Aktar, Sosyoloji Profesörü (Emekli), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yassin Al Haj Saleh, Suriyeli Yazar, Berlin Cathie Carmichael, Profesör Emerita, Tarih Okulu, Doğu Anglia Üniversitesi Ann Curthoys, Onursal Profesör, Beşeri Bilimler Okulu, Sydney Üniversitesi Sarah K. Danielsson, Tarih Profesörü, Queensborough, CUNY John Docker, Sidney, Avustralya John Duncan, İngiliz Milletler Topluluğu Çalışmaları Enstitüsü, İleri Eğitim Okulu, Londra Üniversitesi’ne bağlı Didier Fassin, Collège de France ve İleri Araştırma Enstitüsü Profesörü Joanne Smith Finley, Çin Çalışmaları Okuyucusu, Newcastle Üniversitesi, Birleşik Krallık Shannon Fyfe, Felsefe Yardımcı Doçenti, George Mason Üniversitesi; Öğretim Üyesi, Felsefe ve Kamu Politikası Enstitüsü William Gallois, İslam Akdenizi Profesörü, Exeter Üniversitesi Fatma Muge Göcek, Sosyoloji Profesörü, Michigan Üniversitesi, Ann Arbor Svenja Goltermann, Modern Tarih Profesörü, Zürih Üniversitesi Andrei Gómez-Suarez, Kıdemli Araştırma Görevlisi, Din, Uzlaşma ve Barış Merkezi, Winchester Üniversitesi Penny Green, Hukuk ve Küreselleşme Profesörü ve Uluslararası Devlet Suçları Girişimi Direktörü, Londra Queen Mary Üniversitesi John-Paul Himka, Emekli Profesör, Alberta Üniversitesi Marianne Hirschberg, Profesör, İnsan Bilimleri Fakültesi, Kassel Üniversitesi, Almanya Anna Holian, Doçent, Tarih, Felsefi ve Dini Araştırmalar Okulu, Arizona Eyalet Üniversitesi Rachel Ibreck, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kıdemli Öğretim Görevlisi, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kuyumcular, Londra Üniversitesi Adam Jones, Profesör, Siyaset Bilimi, British Columbia Üniversitesi Okanagan Rachel Killean, Kıdemli Öğretim Görevlisi, Sidney Üniversitesi Hukuk Fakültesi Brian Klug, Sayın Sosyal Felsefe Üyesi, Campion Hall, Oxford Üniversitesi ve Hon. Üye, Parkes Yahudi/Yahudi Olmayan İlişkileri Araştırma Enstitüsü, Southampton Üniversitesi Mark Levene, Emeritus Fellow, Southampton Üniversitesi Yosefa Loshitzky, Profesör Araştırma Görevlisi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu, Londra Üniversitesi Thomas MacManus, Devlet Suçları Kıdemli Öğretim Görevlisi, Hukuk Fakültesi, Londra Queen Mary Üniversitesi Zachariah Mampilly, Profesör, Baruch Koleji ve Lisansüstü Merkezi, CUNY Benjamin Meiches, Güvenlik Çalışmaları ve Çatışma Çözümü Doçenti, Washington-Tacoma Üniversitesi Dirk Moses, Uluslararası İlişkiler Profesörü, City College of New York, CUNY Eva Nanopoulos, Hukukta Kıdemli Öğretim Görevlisi, Londra Queen Mary Üniversitesi Jeffrey Ostler, Emekli Tarih Profesörü, Oregon Üniversitesi Thomas Earl Porter, Tarih Profesörü, Kuzey Carolina A&T Eyalet Üniversitesi, Greensboro, NC Colin Samson, Sosyoloji Profesörü, Essex Üniversitesi Victoria Sanford, Lehman Mükemmellik Profesörü, Lehman Koleji ve Lisansüstü Merkezi, CUNY Raz Segal, Holokost ve Soykırım Çalışmaları Doçenti ve Modern Soykırım Çalışmalarında Bağışlanmış Profesör, Stockton Üniversitesi Elyse Semerdjian, Robert Aram ve Marianne Kaloosdian ve Stephen ve Marian Mugar Ermeni Soykırım Çalışmaları Başkanı, Clark Üniversitesi Martin Shaw, Sussex Üniversitesi/Institut Barcelona d’Estudis Internacionals Damien Short, İnsan Hakları Konsorsiyumu Eş Direktörü ve Londra Üniversitesi İleri Araştırmalar Okulu’nda İnsan Hakları ve Çevre Adaleti Profesörü Ronald Grigor Suny, William H. Sewell, Jr. Michigan Üniversitesi, Seçkin Üniversite Profesörü Emeritus Tarih ve Emeritus Siyaset Bilimi Profesörü Adam Sutcliffe, Avrupa Tarihi Profesörü, King's College London Barry Trachtenberg, Rubin Başkanlık Yahudi Tarihi Başkanı, Wake Forest Üniversitesi Enzo Traverso, Beşeri Bilimler Profesörü, Cornell Üniversitesi Jeremy Varon, Tarih Profesörü, The New School, New York Johanna Ray Vollhardt, Psikoloji Doçenti, Clark Üniversitesi Pauline Wakeham, Doçent, İngilizce Bölümü, Western Üniversitesi (Kanada) Keith David Watenpaugh, Profesör ve Direktör, İnsan Hakları Çalışmaları, Kaliforniya Üniversitesi, Davis Andrew Woolford, Sosyoloji ve Kriminoloji Profesörü, Manitoba Üniversitesi Ran Zwigenberg, Asya Çalışmaları, Tarih ve Yahudi Çalışmaları Doçenti, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi