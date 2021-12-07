Dünyanın iklim karakutusu Avustralya’da inşa edilecek

Avustralya’da inşa edilecek ‘dünyanın karakutusu‘, iklime ve iklim kriziyle mücadeleye dair her gelişmeyi kaydedecek.

Fotoğraf: earthsblackbox.com

Amaç gelecek nesillerin, insanlığın iklim krizine nasıl yol açtığını ve krizle nasıl mücadele ettiğini görebilmesi.

Karakutu, kara ve deniz sıcaklığının değişimleri, okyanus asitlenmesi, atmosferdeki sera gazı miktarı, insan nüfusu, enerji tüketimi, askeri harcamalar ve siyasi değişimler gibi pek çok gelişme dahil olmak üzere geçmişten, bugünden ve gelecekten iklimle ilgili tüm konuşmaları ve eserleri belgeleyecek.

Otobüs büyüklüğünde olacak karakutu aynı zamanda kolaylıkla zarar verilemez özellikte olacak.

Projenin geliştiricilerince yapılan açıklamada, “Gezegenimizin sağlığına ilişkin yüzlerce veri seti, ölçüm ve etkileşim sürekli toplanacak ve gelecek nesiller için güvenli bir şekilde saklanacaktır” dendi.

Karakutunun gelecek 30 ila 50 yıl için yeterli veri depolama kapasitesine sahip olduğunu tahmin eden geliştiricilerin, kutunun depolama kapasitesini daha da artırmaya çalıştıkları belirtildi.

Karakutu etkinleştirildiğinde, bünyesindeki iklim verileri kütüphanesine çevrim içi bir platform üzerinden erişilebilecek.