Dünyanın en yüksek savaş alanında 38 yıl önce ölen askerin cansız bedeni bulundu

Hindistan’da, 38 yıl önce Himalayalarda hayatını kaybeden bir askerin cansız bedeni bulundu.

2012’de Siachen Buzulu yakınlarında çığ düşmesi sonucunda 129 Pakistanlı asker ölmüştü. Fotoğraf: Reuters

Çandraşekar Harbola ve 19 arkadaşı, 1984 yılında Hindistan-Pakistan sınırında denetim yaparken çığ düşmüş, Siachen Buzulu’nun olduğu bölgedeki 20 askerden 15’inin cansız bedeni bulunmuştu. Ancak aralarında Harbola’nın da olduğu beşininki bulunamamıştı.

Harbola’nın ailesi geç de olsa onun için bir cenaze töreni düzenlemenin kendilerine teselli olduğunu söyledi.

Harbola için doğup büyüdüğü köyde askeri tören yapılması planlanırken onun cesedini bulan ekibin bir başka askerinkini de bulduğu ancak onun kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı.

Siachen Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan bir bölge. ‘Dünyanın en yüksek savaş alanı’ olarak da adlandırılan bölgede 1984 yılında iki ülkenin askeri kuvvetleri karşı karşıya gelmişti.

Bölgede fırtına ve çığ düşmesi sonucunda Pakistan ve Hindistan’dan onlarca asker öldü.

2014’te de 21 yıldır aranan bir askerin cansız bedeni Siachen Buzulu’nda bulunmuştu.