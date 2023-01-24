Dünyanın en yaşlı kişisi öldü, konu tekrar gündeme geldi: İnsan ömrü kaç yıldır?

Dünyanın en yaşlı insanının 118 yaşında ölümünden sonra insan ömrünün üst sınırı yeniden tartışmaya açıldı.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı 115 yaşındaki Maria Branyas Morera’ya geçti

Guinness rekorlarına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Fransız rahibe Lucile Randon’un geçen hafta 118 yaşında hayatını kaybetti. Böylece 115 yaşındaki İspanyol Maria Branyas Morera ‘en yaşlı insan’ unvanının yeni sahibi oldu.

Bu vesileyle bir kere daha aynı konu tartışmaya açıldı: Sağlıklı bir ömrün üst sınırı nedir? İnsan en uzun ne kadar yaşayabilir?

18’inci yüzyılda yüzyılda, Fransız doğa bilimci Georges-Louis Leclerc, bu soruya ‘100 yıl’ diye yanıt vermiş, kaza veya hastalık geçirmemiş bir kişinin teorik olarak en fazla 100 yıl yaşayabileceğini söylemişti. O dönemde ortalama insan ömrünün 30 bile olmadığı düşünülürse hayli iddialı bir öngörüydü bu ama doğru çıktı.

En uzun ömür: 122 yıl

Birleşmiş Milletler verilerine göre bugün dünyada 100 yaşını geçmiş yaklaşık 600 bin insan var. Bu sayının önümüzdeki 10 yılda iki katına çıkması bekleniyor. Şimdiye kadar yaşanmış en uzun ömür ise 122 yıl, bu rekor 1997’de ölen Fransız Jeanne Calment’e ait.

Doğal sınır 115 mi?

Peki bu rakam daha ne kadar yükselebilir?

AFP’den derlenen habere göre, bazı bilim insanları türümüzün biyolojik özelliklerinin ömrümüzü sınırlı kıldığını düşünüyor. 2016’da Nature dergisinde yazan genetikçiler, 1990’lardan beri insan ömründe herhangi bir iyileşme olmadığını söylüyor. Maksimum insan ömrünün Calment’in ölümünden bu yana azaldığını iddia ediyor.

Fransız nüfus bilimci Jean-Marie Robine AFP’ye verdiği demeçte, bilim insanlarına göre ‘İnsan ömrünün doğal bir sınırı olduğunu ve bunun da yaklaşık 115 yıl olduğunu’ söylüyor.

2018’de yapılan araştırma ise, ölüm oranının yaşla birlikte arttığını ancak 85 sınırı geçildiğinde ölüm ihtimalinin azaldığını söylüyor. Bu teoriye göre, 110 yaşındaki 12 kişiden 6’sı 111 yaşına, 3’ü 112 yaşına kadar yaşıyor.

İstatistiklere dayalı bu teoriler bir yana, insan yaşının önümüzdeki dönemde genetik manipülasyonlarla dramatik biçimde artacağını ve 140-150’leri bulacağını söyleyen bilim insanları var.

Ölümsüzlüğün konuşulduğu bir dünyada bu ulaşılmayacak bir hedef sayılmayabilir.