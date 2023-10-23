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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en yaşlı köpeği ‘Bobi’ öldü

Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği’ ilan edilen 31 yaşındaki ‘Bobi’ öldü.

Fotoğraf: Twitter

Portekiz’in Leiria kentine bağlı Conqueiros köyünde yaşayan Leonal Costa, iç hastalıklara bağlı sebeplerden dolayı birkaç gün önce hastaneye kaldırılan köpeğinin dün öldüğünü söyledi.


Geçen 11 Mayıs’ta 31’inci yaşını dolduran Bobi’nin uzun bir yaşam sürmesinin nedenleri, bilim insanları tarafından araştırılıyordu.

Costa, köpeğinin ormanlık bir alanda, özgür bir hayat yaşadığını ifade etti.

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Akşam Postası / 23 Ekim 2023

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