Bobi, ‘dünyanın en yaşlı köpeği’ rekorunu kırdı

Portekiz’de yaşayan ‘Bobi’ adlı 30 yaşındaki köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği’ ilan edildi.

BBC’nin aktardığına göre Saf Rafeiro do Alentejo ırkından gelen Bobi, yaşayan en yaşlı köpeğin tacını da bir Chihuahua olan ABD’deki 23 yaşındaki Spike’tan aldı.

Guinness yetkilileri Bobi’nin varlığı konusunda bilgilendirilmeden önce Spike, ilgi odağı altında ancak iki hafta geçirmişti.

Portekizli Bobi tüm hayatını, Portekiz’in güneyindeki Conqueiros köyünde bulunan evlerinde, onu yedikleri yiyeceklerle beslediklerini söyleyen Costa ailesiyle birlikte geçirdi.

Guinness Dünya Rekorları’nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre Bobi, 1 Şubat itibarıyla dünya üzerinde 30 yıl ve 266 gün geçirmiş oldu.