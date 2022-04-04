Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi üç rekor daha kırdı

‘Dünyanın un uzun boylu kadını’ olarak geçen yıl Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Rumeysa Gelgi (25), üç alanda daha yeni unvanlar elde etti.

Fotoğraflar: AA

Guinness, 215,16 santimetre boyuyla Rümeysa Gelgi’yi dünyanın en uzun kadını ilan etmişti. Gelgi, 2014’te de 18 yaş altı kategoride bu unvanın sahibi olmuştu. Üç yeni rekorla toplam beş rekorun sahibi oldu.

AA’nın haberine göre Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki evinde basın açıklaması düzenleyen Gelgi, bir ay önce ‘dünyanın en büyük ellere sahip kadını’, ‘dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını’ ve ‘dünyanın en uzun sırtına sahip kadını’ unvanlarını aldığını söyledi.

‘Umarım ilham kaynağı olur’

Yıl başında bu unvanlar için başvurduğunu, ölçüm süreci sonunda yeni rekorların onaylandığını anlatan ve sıradışı fiziksel farklılıklarla dünyaya geldiğine dikkat çeken Gelgi şunları söyledi:

“Mümkün olduğu kadarının da tanınmasını ve kutlanmasını istedim. Umuyorum bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri yönünde bir ilham kaynağı olur. Aslında kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onları kabul ettiğini, hatta bu sıradışı özellikleri sebebiyle onları ödüllendirdiğini göstermiş oluyorumdur. Motivasyon tamamen buydu.”

Sağ elinin 24,93 santimetre, sağ orta parmağının 11,2 santimetre ve sırtının 59,9 santimetre olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiğini söyleyen Gelgi sanal ortamda düzenlenen bazı etkinliklere katılıyor: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’daki bir üniversitenin etkinliğine ve Almanya’daki Erasmus öğrencilerinin etkinliğine davetliydim. Umuyorum hikayemi dinleyen insanlara da ufak da olsa bir katkım oluyordur.”