Dünyanın en ücra adasında aylık 55 bin liraya iş ilanı

Britanyalı yaban hayatı grubu Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB), dünyanın en ücra adalarından birinde 13 ay boyunca çalışacak birini arıyor.

Fotoğraf: Rebekah Goodwill

Güney Atlantik Okyanusu’nda Britanya’ya bağlı olan Gough Adası’nda sürekli yaşayan bir nüfus yok.

Afrika anakarasından yaklaşık 2 bin 400 kilometre uzaklıkta olan adada havaalanı olmadığı için Güney Afrika’dan yedi günlük bir gemi yolculuğu gerekiyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre şu anda adada yaşayan yedi tam zamanlı çalışan ve sekiz milyon kuş bulunuyor.

Rebekah Goodwill ve Lucy Dorman, Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) için çalışıyor. Rebekah’nın görev süresi Eylül ayında sona ereceği için RSPB yıllık 25 bin ila 27 bin sterlin (aylık 52 bin ila 55 bin 800 TL) maaşla yeni bir saha görevlisini işe almak için iş ilanı yayımladı.

İlana dünyanın her yerinden başvuru yapılabiliyor. Ada Britanya Denizaşırı Toprağı statüsünde olduğu için Britanya‘nın çalışma izni kurallarına tabi değil.

İş, deniz kuşu türlerini takip etmeyi içeriyor ve adayların ‘zorlu ve uzak bir Antarktika altı ortamda’ yaşamaya iyi uyum sağlamasını gerektiriyor.

Adayların ayrıca ‘ilgili bir konuda fen derecesine veya eşdeğer bir deneyime’ ve ‘sahada yabani kuş/hayvanlarla ilgilenme ve izleme deneyimine’ sahip olmaları isteniyor.

İnternet var

Daha önce İskoçya’da çalışan Rebekah, sosyal izolasyondan pek şikayetçi değil. Adada internet bağlantısı olduğunu belirtiyor ve “Garip bir şekilde burada arkadaşlarımla ve ailemle İskoçya’da çalıştığım zamana kıyasla daha fazla bağ kurduğumu hissediyorum” diyor.

RSPB’nin Uluslararası Muhafaza Ekibi’nin bir parçası olarak Lucy ve Rebekah, nesli tükenme tehlikesi olan Atlantik sarı gagalı albatros, Atlantik fırtına kuşu gibi birçok kuşun hareketlerini takip ediyorlar.

Kuş yavrularıyla ilgili verileri toplayıp bunların adada çoğalan farelere karşı mücadelelerini gözlemliyorlar.

RSPB farelerin 19’uncu yüzyılda adaya gelen gemilerden yayıldığını düşünüyor ve adayı onlardan temizlemeye uğraşıyor.

Başvuruların en geç pazar yapılması gerekiyor.