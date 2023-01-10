Dünyanın en iyi restoranı Noma ‘yeniden doğmak için’ kapanıyor

Dünyanın en iyi restoranları listesinde sık sık ilk üç sırada yer alan Kopenhag’ın efsanevi Noma restoranı ‘kendini yeniden icad etmek üzere’ kapanacağını açıkladı.

Noma’nın şefi Rene Redzepi, dünyanın farklı şehirlerinde restoranları olan Noma’nın Tokyo’daki şubesinde Fotoğraf: Reuters

Yirmi yıl önce açılan Noma, İskandinav mutfağını yeniden keşfederek ünlenmiş, en son 2021’de olmak üzere Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinde beş kez zirveye yerleşmişti.

Üç Michelin yıldızlı restoranın şefi René Redzepi, restorandan bölümünü 2024’ün sonunda kapanacağını, ertesi yıl Noma 3.0 adıyla ‘dev bir laboratuvar’ olarak yeniden doğacağını söylüyor.

Restoran web sitesinde, ‘Yeni tatların geliştirilmesi için çalışacağını, araştırmalarının meyvelerini geniş kitlelerle paylaşarak öncü olmaya devam edeceğini’ yazdı.

İki yıldır planlanıyordu

Noma bir süredir böyle bir hazırlığın içindeydi. Pandemi döneminde ekonomik sıkıntıya giren pek çok restoran gibi çözüm yolları aramış, bir aylığına şarap & burger barı olmuştu.

Restoran kapılarını yenilenmek için kapatıyor ancak zaman zaman dünyanın farklı bölgelerinde birkaç hafta hizmet verecek geçici restoranlar açacak.