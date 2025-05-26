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Dünyanın en genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te ikinci oldu

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen prestijli Tepe Sigeman Turnuvası’nda ikinci oldu.

Yağız Kaan Erdoğmuş. Fotoğraf: Türkiye Satranç Federasyonu

2011 doğumlu Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasında dünyanın en genç büyükustası (GM).


Aynı zamanda 13 yaş dört aylıkken 2600 ELO barajını aşarak bu seviyeye ulaşan en genç satranççı olma unvanını da elinde tutuyor.

Erdoğmuş, kapalı turnuva formatında oynanan organizasyonda 2701 ELO performansla oynayarak yedi turda dört puanla ikinci oldu.

Turnuva, dünyanın en kuvvetli kapalı organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Satranç Federasyonu “Müthiş karşılaşmalara imza atan büyükustamız 8,2 elo puanı kazandı. Büyükustamızı yürekten tebrik ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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