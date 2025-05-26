Dünyanın en genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te ikinci oldu

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen prestijli Tepe Sigeman Turnuvası’nda ikinci oldu.
2011 doğumlu Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasında dünyanın en genç büyükustası (GM).
Aynı zamanda 13 yaş dört aylıkken 2600 ELO barajını aşarak bu seviyeye ulaşan en genç satranççı olma unvanını da elinde tutuyor.
Erdoğmuş, kapalı turnuva formatında oynanan organizasyonda 2701 ELO performansla oynayarak yedi turda dört puanla ikinci oldu.
Turnuva, dünyanın en kuvvetli kapalı organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye Satranç Federasyonu “Müthiş karşılaşmalara imza atan büyükustamız 8,2 elo puanı kazandı. Büyükustamızı yürekten tebrik ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Yağız Kaan Erdoğmuş 2600 ELO’yu geçen en genç satranççı oldu
11 yaşındaki satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Türkiye’nin en genç uluslararası ustası oldu
12 yaşında ‘büyük usta’ ünvanını aldı
13 yaşındaki Yağız, ‘tarihin en iyisi’ni 41 saniyede mat etti
🇹🇷Genç Büyükustamızdan Harika Bir Başarı👏🏻— Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) May 26, 2025
GM Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en kuvvetli kapalı turnuvalarından 2025 Tepe Sigeman & Co Turnuvasını 2701 Elo performans ile oynayarak 7 turda 4 puanla ikinci oldu. Müthiş karşılaşmalara imza atan genç büyükstamız 8,2 Elo kazandı.… pic.twitter.com/lviRrFJcuo