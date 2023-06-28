‘Dünyanın en garip kadrosu’ Antalya’da görüntülendi

Antalya’nın Serik ilçesinde tatil yapan dünyaca yabancı, Türk futbolcuların ve bazı ünlü isimlerin yaptıkları maçın kadrosu paylaşıldı. Kadro, sosyal medyada garipsendi.

Fotoğraf: Instagram

Kadro şöyle: Kyle Walker (Manchester City), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Granit Xhaka (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), İsmet Taşdemir (eski futbolcu ve menajer), Serdar Özkan (eski futbolcu), Ali Şafak Öztürk (Bodrumspor’un sahibi), Nalet Bebe (fenomen), Ümit Erdim (aktör).

Bu kadroyu Öztürk, Instagram’dan paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler diğer sosyal medya platformlarında da yayıldı. Kullanıcılar, kadroyu garipsedi.

Gelen yorumların bazılarıysa şöyle:

Bugün izleyeceğiniz en garip video bu olacak.



Kyle Walker, Rüdiger, Granit Xhaka, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, İsmet Taşdemir, Serdar Özkan,Ali Şafak Öztürk, Nalet Bebe, Ümit Erdim. pic.twitter.com/1b6RhxeqlB — Süper Lig (@EnSuperLig) June 27, 2023

Su zamana kadar gordugunuz butun alaka seviyesi postlarini unutun https://t.co/9I14boCYek — baran (@s1kerterim) June 27, 2023