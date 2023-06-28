‘Dünyanın en garip kadrosu’ Antalya’da görüntülendi

Antalya’nın Serik ilçesinde tatil yapan dünyaca yabancı, Türk futbolcuların ve bazı ünlü isimlerin yaptıkları maçın kadrosu paylaşıldı. Kadro, sosyal medyada garipsendi.
Kadro şöyle: Kyle Walker (Manchester City), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Granit Xhaka (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), İsmet Taşdemir (eski futbolcu ve menajer), Serdar Özkan (eski futbolcu), Ali Şafak Öztürk (Bodrumspor’un sahibi), Nalet Bebe (fenomen), Ümit Erdim (aktör).
Bu kadroyu Öztürk, Instagram’dan paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler diğer sosyal medya platformlarında da yayıldı. Kullanıcılar, kadroyu garipsedi.
Gelen yorumların bazılarıysa şöyle: