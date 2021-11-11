Dünyanın en erken doğan bebeği Guinness Rekorlar Kitabı’nda

ABD’nin Alabama eyaletinde, annesinin hamileliğinin 21’inci haftasında dünyaya gelen bebek, dünyanın en erken doğan ve hayata tutunabilen bebeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraflar: Alabama Üniversitesi

Michelle Butler, 4 Temmuz 2020’de, henüz 21 haftalık hamileyken yani normal süreye kıyasla 19 hafta erken doğum başladı ve hastaneye kaldırıldı. Ertesi gün ikizler Curtis ve C’Asya’yı dünyaya getirdi. C’Asya bir gün sonra hayatını kaybetti.

Doktorlar doğduğunda 420 gram ağırlığında olan Curtis’in yaşama şansının yüzde 1 olduğunu söyledi. Ancak o hayata tutundu ve 275 gün hastanede kaldıktan sonra bu yıl nisan ayında taburcu edildi.

Üç kardeşi olan Curtis 16 aylık oldu. Hala oksijen takviyesine ihtiyacı var, yemek yeme ve nefes almayı öğrenmek için terapistlerden destek alıyor. Ancak doktorları onun sağlık durumunun iyi olduğunu, daha da iyi olacağını söylüyor.

Curtis’in rekorunu tescil eden Guinness Rekorlar Kitabı’nın yetkililerine konuşan, doğduğu Alabama Üniversitesi’nin hastanesinin doktoru Brian Sims, “20 yıla yakın süredir bu mesleği yapıyorum onun kadar güçlü bir bebek görmedim. O özel bir bebek” dedi.

Rekor daha önce Wisconsin eyaletinde 21 hafta iki günlükken dünyaya gelen Richard Hutchinson’a aitti.