Dünyanın en değerli markası değişti

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Değerli 500 Markası’ araştırmasında geçen yıl liderliği Amazon’a kaptıran Apple, bu yıl 516,6 milyar dolar marka değeriyle yeniden ilk sıraya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre değerini geçen yıla göre yüzde 74 artırarak 516,6 milyar dolara çıkaran Apple yeniden ‘dünyanın en değerli markası’ oldu.

Apple’ı sırasıyla yaklaşık 340,4 milyar dolar marka değeriyle Microsoft, 333,4 milyar dolarla Google takip etti.

Amazon dördüncü sıraya geriledi

Söz konusu listede 308,9 milyar dolarla Amazon dördüncü, Güney Koreli Samsung 99,4 milyar dolarla 5’inci, perakende şirketi Walmart 96,8 milyar dolarla altıncı, Çinli Tiktok 84,2 milyar dolarla yedinci, ABD’li Facebook 75,7 milyar dolarla sekizinci, Deutsche Telekom 73,3 milyar dolarla dokuzuncu, Çinli Banka ICBC 71,8 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

İlk 500’de Türk markası yok

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,8 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

ABD açık ara önde

Araştırma sonuçlarına göre ülkeler sıralamasında ABD açık ara farkla önde yer aldı. Listedeki şirketlerin 203’ünü ABD’li firmalar oluştururken 65’inin Çinli, 33’ünün Japon, 32’sinin Fransız, 28’inin Alman, 20’sinin Britanyalı olduğu görüldü.

Listede yer alan markaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise bankacılık sektöründen 71, perakende sektöründen 53, teknoloji sektöründen 49 markanın bulunduğu belirlendi.