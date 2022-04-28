Dünyanın en büyük mavi elması sekiz dakikada milyonlarca dolara satıldı

Dünyanın en büyük mavi elması sekiz dakika süren açık artırmada kapanın elinde kaldı.

Fotoğraf: Sotheby’s

Müzayede evi Sotheby’s Hong Kong’da düzenlediği açık artırma sekiz dakika sürdü.

‘The De Beers Cullinan Blue’ isimli 15,10 karat elmas için ‘kapışan’ dört alıcı arasında geçen açık artırma tahmini satış fiyatı olan 48 milyon doları da aşarak 57,5 milyon dolarla sonuçlandı.

Elmasın, ismi açıklanmayan yeni sahibi açık artırmaya telefonla katıldı.

Nadir bir parça olan elmas 2021’de Güney Afrika’daki Cullinan madeninde bulunmuştu ve renkli elmaslar arasında en yüksek derecelendirmeyi almıştı. ABD’de Değerli Taş Enstitüsü’ne (GIA) başvuran mavi elmasların yalnızca yüzde 1’inin bu kategoride olduğu belirtildi.

‘The De Beers Cullinan Blue’ dünyanın en pahalı mavi elması olma şansını ise yalnızca 70 bin dolarla kaçırdı. Bu unvan 2016’da satılan ‘Oppenheimer Blue‘ isimli mavi elmasa ait.