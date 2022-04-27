Dünyada kızamık vakaları patladı

Dünya çapında kızamık vakaları bir yılda yüzde 80 arttı. Corona virüs salgını ile mücadele nedeniyle kızamık aşılarının bazı ülkelerde iptal edilmesi bu artışta önemli rol oynadı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl ocak ve şubat aylarında 17 bin 338 kızamık vakasının tespit edildiğini, geçen senenin ilk iki ayındaysa rakamın 9 bin 665 olduğunu duyurdu.

Yetkililer kızamık vakalarının daha da artabileceği konusunda endişeli.

Pandeminin gücünü yitirmeye başlamasıyla beraber sosyal temasların arttığına dikkat çeken DSÖ, bu durumun da kızamık ve benzeri hastalıkların daha hızlı yayılmasına olanak sağladığı vurguladı.

DSÖ ayrıca Ukrayna, Etiyopya, Somali ve Afganistan gibi ülkelerde yaşanan şiddet, çatışma ve tehcir olaylarının kızamığın yayılmasına uygun bir ortam oluşturduğunu belirtti.