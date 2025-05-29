Dünyaca ünlü isimler imzaladı: Britanya başbakanına 'Gazze' mektubu

Mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love, Britanya Başbakanı Keir Starmer’a hükümeti Gazze’de ‘suç ortaklığı’nı sonlandırmaya çağırdı.

Soldan sağa: Benedict Cumberbatch, Gary Lineker, Annie Lennox, Dua Lipa. Fotoğraflar: Wikipedia Commons

Mektuba şarkıcı Dua Lipa, oyuncu Benedict Cumberbatch, eski futbolcu Gary Lineker ve şarkıcı Annie Lennox’un da olduğu 300’ü aşkın ünlü imza attı.

Hükümetin İsrail’e silah satışı sonlandırması ve ateşkes için aracılığa çağrıldığı mektup özetle şöyle:

* Sizi, Gazze’deki vahşetteki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmek için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz. 11 haftalık İsrail ablukası nedeniyle Gazzeli çocuklar, birkaç dakika uzaklıktaki yardım malzemelerine ulaşamadıkları için açlık çekiyor.

* İsrail, Britanya’dan aldığı silah ve mühimmatı kullanıyor. (Gazzeli çocuklar) Britanya’nın eylemsizliğiyle mühürlenmiş, Britanya fabrikalarından İsrail’e gönderilmiş parçalarla uçup, üzerlerine düşen bombalarla uyanıyorlar

* Gazze’de 71 binden fazla dört yaş altı çocuğun yetersiz besleniyor. Çocuklar ağlayamayana kadar, açlıktan sesleri kısılana kadar ağlıyor.

* Hem hiçbir şey yapmayıp hem de yaşananları “Kabul edilemez” olarak nitelendiremezsiniz. Tüm dünya izliyor. Tarih affetmeyecek.

* Gazzeli çocukların bekleyecek bir saniyesi bile yok. Başbakan neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarında işbirliği içinde olmayı mı yoksa harekete geçme cesareti göstermeyi mi?

İmzacılar arasında şunlar da var: