Dünya tersine döndü: Kafe maske takan müşterilerinden ücret talep ediyor

ABD’de bir kafe maske takan müşterilerinden 5 dolar (43 lira) ücret alıyor.

Fotoğraf: pixabay.com

California eyaletindeki Mendocino şehrinde Fiddleheads isimli mekanda sipariş verirken maske takan müşterilerden ücret alınıyor.

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Kafe uygulamayı camına astığı yazıyla duyurdu. Aşı olduğu için övünenlerden de ek ücret alınabileceği belirtildi.

Fotoğraf: Castleman

Mekanın ahibi Chris Castleman, “İçinde yaşadıkları toplumu korumak iddiasındaki maske takan müşterilerden hayır kurumuna gidecek 5 dolar istemenin sorun olmadığını düşünüyorum” dedi.

Müşterilerden alınan ‘maske takma ücreti’nin yerel bir aile içi şiddetle mücadele organizasyonuna bağışlancağı açıklandı.

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Castleman etkisiz olduğunu öne sürdüğü tedbirlerin, “Neden olduğu zararı karşılama zamanı geldi” diyerek sözlerini imalı şekilde sürdürdü: “Kimseye zorla ödetmiyorum. Onlara seçme özgürlüğü veriyorum, ülkenin bu bölgesinde yabancı bir kavram.”

Maske takmaya inanmadığını belirten kafe sahibi çoğu müşterisinin de aynı düşüncede olduğunu ancak kendisine kızanların olabileceğini tahmit ettiğini anlattı: “Kendi tercihleri. Hangi işletmeleri destekleyeceklerini seçebilirler. Başka mekana gidebilirler.”