Dünya şampiyonu ABD’li eski kayakçı Kyle Smaine, çığ nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu ABD’li eski kayakçı Kyle Smaine, Japonya’da meydana gelen çığ nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

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ABD Kayak Federasyonu’nun açıklamasında, Japonya’nın Hakuba Norikura Dağı’nda meydan gelen çığın altında kalan Smaine’in hayatını kaybettiği belirtilerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Japon yetkililerse ABD’li ve Avusturyalı beş kişinin çığa yakalandığını ve sadece üçünün kurtulabildiğini söyledi. Smaine’in, bölgenin tanıtımı için organize edilen bir etkinlik için Japonya’ya geldiği de belirtildi.

Profesyonel kariyerinde serbest stil kategorisinde yarışan Smaine, 2015 Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı.