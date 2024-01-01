Dünya nüfusu 66 milyon arttı

Yeryüzündeki insan sayısı 8 milyar 73 milyon kişiyi aştı.

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Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) tarafından paylaşılan açıklamada, 2023’te dünya nüfusunun yaklaşık 66 milyon kişi arttığı belirtildi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre 2024 başı itibarıyla dünyada 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişinin yaşadığı ifade edildi.

Elde edilen rakamın şimdiye kadar tespit edilenlerin en yükseği olmasına karşın dünyadaki nüfus artışının on yıllardır yavaşladığına işaret edildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yeryüzündeki insan sayısındaki en hızlı artış 1965 ve 1970 arasında görüldü. Ancak söz konusu tarih aralığından sonra dünya nüfusundaki göreceli artış neredeyse yarı yarıya azaldı.

Afrika’daki eğilim farklı

Dünya nüfusundaki artış hızının yavaşlamasının kadınların ortalama olarak daha az çocuk dünyaya getirmelerine bağlı olduğuna işaret eden DSW’ye göre, Afrika’daki eğilimse farklı yönde gelişme gösteriyor.

DSW’nin hesaplamalarına göre Afrika nüfusunun 2080’e kadar günümüze göre yaklaşık iki katı artarak 2,5 milyara ulaşması bekleniyor.

Afrika’daki nüfus artışınınsa yetersiz cinsel eğitim, doğum kontrol yöntemlerine erişimin genellikle zor olması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bulunmaması gibi nedenlere bağlı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu olumsuzluklar kadınların genellikle erken yaşta çok sayıda çocuk sahibi olmasına yol açıyor.