Dünya Meteoroloji Örgütü: Akdeniz’de çölleşme hızlanabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti. Taalas, en kötü senaryoda Akdeniz’de çölleşmenin hızlanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Ekonomi gazetesinden Elif Karaca’ya konuşan Taalas’a göre, kuraklığın gıda fiyatları üzerindeki etkisi önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Taalas yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın; tarım, hayvancılık ve turizm için de kötü haber olduğunu söylüyor.

Portekiz, İspanya, Güney Fransa, İtalya, eski Yugoslavya ülkeleri, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, İsrail ve Kuzey Afrika ülkelerinin olumsuz koşullardan en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğunu belirten Taalas en kötü senaryoya göre, mücadelede yeterince hızlı olunmazsa Akdeniz bölgesinde çölleşmenin hızlanabileceğini belirtti.

Fosil yakıt kullanımından en kısa sürede kurtulmak ve sulama teknolojilerine odaklanmanın önemine dikkat çeken Taalas su kaynaklarının doğru kullanımı konusunda İsrail’in örnek alınması gerektiğini vurguladı. Taalas Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisinin payını artırması gerektiğini, bunun için çok uygun imkanlarının bulunduğunu söyledi.