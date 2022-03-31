Dünya Kupası’nda kuralar yarın çekiliyor

AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği seçim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Böylece seçim barajı yüzde 7’ye indirilirken ittifak içindeki küçük partilerin vekil çıkarması zorlaştırıldı. Ayrıca seçim kurullarında kıdemli hâkim uygulaması yerine kura uygulaması getirildi.