Dünya Kupası’nda kuralar yarın çekiliyor

Dünya Kupası’nda gruplar, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Katar’ın ev sahipliğindeki Dünya Kupası bu yıl 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Kura çekimi yarın Katar’ın başkenti Doha’da saat 19.00’da.
Kura çekimi öncesi torbalar da belli olurken, son üç takımsa play-off’larla belirlenecek.
Türkiye, play-off yarı finalinde Portekiz’e deplasmanda 3-1 yenilerek kupaya katılma şansını kaybetmişti.
Kura çekiminde torbalar
1. Torba
Katar (Ev sahibi)
Brezilya
Belçika
Fransa
Arjantin
İngiltere
İspanya
Portekiz
2. Torba
Meksika
Hollanda
Danimarka
Almanya
Uruguay
İsviçre
ABD
Hırvatistan
3. Torba
Senegal
İran
Japonya
Fas
Sırbistan
Polonya
Güney Kore
Tunus
4. Torba
Kamerun
Kanada
Ekvador
Suudi Arabistan
Gana
Kosta Rika/Yeni Zelanda
Galler/ (İskoçya-Ukrayna)
Peru/(BAE-Avustralya)