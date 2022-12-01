Dünya Kupası’nda görev yapacak ilk kadın hakemden kadınlara destek mesajı

Dünya Kupası’nda bu akşam Kosta Rika – Almanya maçında sahaya çıkacak Stephanie Frappart, “Umarım bu kupa oradaki kadınlara gelecekte umut olur” diyor.

Frappart, 2019’da İstanbul’da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yönetmişti. Foto: Reuters

38 yaşındaki Fransız Stephanie Frappart, bu akşam Kosta Rika ile Almanya arasında oynanacak maçta, Dünya Kupası’nda hakemlik yapan ilk kadın olacak. Frappart’a Al Bayt Stadyumu’nda yardımcı hakemler Brezilyalı Neuza Back ve Meksikalı Karen Diaz Medina katılacak. BBC’de yer alan habere göre, üçlü, turnuva tarihinde sahada görev yapan ilk kadın hakem takımını oluşturacak. Ruandalı Salıma Mukansanga ve Japon Yoshimi Yamashita da Dünya Kupası’nda görev yapacak diğer iki kadın hakem olacak.

“Kadınlar için orada bazı zorluklar olduğunu biliyorum ancak Katar’da her zaman sıcak karşılandım, bu yüzden sorun yok” diyen Frappart, “Umarım bu Dünya Kupası oradaki kadınlara gelecekte yardımcı olur” diye devam ediyor.

Katar, Dünya Kupası öncesi saha içinde ve dışındaki yasaklarıyla, amigo kadınların kıyafetlerine getirdiği sınırlamalarla, LGBT destekçilerine göz açtırmayan tavırlarıyla eleştiriliyor.

İngiltere kadın futbol takımının kaptanı Leah Williamson, turnuvayı izlemekle “hiç ilgilenmediğini” söylerken, takım arkadaşı Beth Mead, Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesinin “hayal kırıklığını yarattığını” açıkladı.

Ancak Stephanie Frappard daha iyimser. Bir Dünya Kupası’nda görev yapma fırsatını geri çeviremeyeceğini söylüyor. “Dünya Kupası’na seçildiğinde gitmeyeceğimizi nasıl söyleyebiliriz?” diyen Frappart, Dünya Kupası’nın sadece futbolda değil, dünyadaki en önemli rekabet alanlarından biri olduğunun altını çiziyor.

Maçı sabırsızlıkla beklediğini belirten Stephanie Frappart, “Maçlarda her zaman baskı vardır. Kadın olduğunuzda ise baskı daha fazla vardır, çünkü her zaman yenidir. Önemli birçok maçta görev yaptım, tüm bu deneyimle maçlara hazırız” diyor.

Şampiyonlar Ligi tecrübesi

Stephanie Frappart, 2020’de Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik yapan ilk kadın hakemdi. Ayrıca yaz aylarında Fransa Kupası finalinde hakemlik yapan ilk kadındı. Aynı zamanda Euro 2020’de görev yaptı.