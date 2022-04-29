Dünya Kupası’na bisikletle yolculuk: Altı ay, 15 ülke, iki kıta

Dört Arjantinli arkadaş kasımdaki Dünya Kupası’na gitmek için Güney Afrika’dan Katar’a 10 bin 500 kilometre pedal çevirecek. Bu girişimleri sonunda ülkelerine 10 bin 500 ağaç dikilecek.

Fotoğraf: Reuters

Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi, Silvio Gatti ve Sebastian Rodriguez, 15 Mayıs’ta Cape Town’dan bisikletle Doha’ya gitmek üzere yola çıkacak. Yolculukları boyunca 15 ülke, iki kıta aşacaklar.

Reuters’a konuşan 34 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Ledezma altı ay sürecek yolculuğun sonunda maçlar başlamadan dört-beş gün önce Doha’ya varmayı planladıklarını anlattı.

Ledezma’nın geçmişte bu tür bisiklet yolculukları deneyimi var: 2014’te Brezilya’daki Dünya Kupası’na 2018’de kupa finali için Rusya’ya pedallamış.

Son macerasında ona bir belgesel yapımcısı ve yazar eşlik edecek.

Yol arkadaşı Pighi de aylardır bu yolculuğu planladıkları ve araştırma yaptıklarını söyleyerek şunları anlattı: Bisikletle seyahat etmek çok güzel çünkü hiçbir şeyi atlamıyoruz. Yolculuğu hissediyoruz; her küçük ağacı, evi, aileyi kilometre kilometre…

Ekibin yolculuğunun bisikletle seyahat etmeleri dışında da çevreye de faydası olacak. Yol aldıkları her kilometre için Arjantin’deki Cordoba dağlarına bir ağaç dikilecek.