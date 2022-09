Dünya festivallerinden seçkiler: Ayvalık Film Festivali programı açıklandı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde, dünya festivallerinde boy göstermiş yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.

Fotoğraflar: Ayvalık Film Festivali

Bu yıl Seyir Derneği tarafından 16-21 Eylül tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu. Açılış filmi, 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Park Chan-Wook imzalı ‘Ayrılma Kararı’ olan festivalde Cannes’dan seçkiler de yer alacak.

Park Chan-Wook imzalı ‘Ayrılma Kararı’

Bunların başında David Cronenberg imzalı ‘Müstakbel Suçlar’, Hirokazu Koreeda imzalı ‘Bebek Servisi’, Jerzy Skolimowski imzalı ‘Aİ’, Claire Denis imzalı ‘Öğle Güneşinde Yıldızlar’, Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne imzalı ‘Tori and Lokita’ ve Mia Hansen-Løve imzalı ‘Güzel Bir Sabah’ filmleri geliyor.

Hirokazu Koreeda imzalı ‘Bebek Servisi’

Yeniler de festivalde

Festivalin ‘Yeniler’ bölümünde yeni sinemacıların filmlerine yer verilecek. Screen Dergisi’nin 2021 yılında Geleceğin Yıldızları arasında gösterdiği Thomas Hardiman’ın ilk uzun metraj filmi ‘Medusa Deluxe’ ve bu yıl Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yarışan Manuela Martelli’nin ilk uzun metrajlı filmi ‘1976’ seyirciyle buluşacak.

1976

Türkiye seçkisi

Festivalin Türkiye Sineması 2021-2022 bölümünde ise ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmiş yerli yapımları yer alacak.

Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı adlı kendi romanından uyarladığı, Erdem Şenocak’ın başrolünü üstlendiği ‘Kerr’, Ali Kemal Güven’in uzun yıllardır görüşmeyen iki lise arkadaşını bir rakı masasında buluşturduğu ‘Çilingir Sofrası’, Ali Tansu Turhan’ın ilk uzun metraj filmi ‘Diyalog’, Ziya Demirel, kızının velayeti Türkiye’de ünlü bir adam olan kocasına verilince kızını kaçırmaya karar veren Fransız Claire’in zorlu yolculuğunu anlatan Tareq Daoud imzalı ‘Yaban’, Nazlı Elif Durlu’nun ‘Zuhal’, Çiğdem Sezgin yeni filmi ‘Suna’, Cem Demirer’in ilk uzun metraj filmi ‘Mendirek’ sinemaseverlerle buluşacak.

Nazlı Elif Durlu imzalı ‘Zuhal’

Filmlerin gösterimlerinin ardından yönetmenler, yapımcılar ve başrol oyuncuları, Ayvalık’ta sohbet ve soruları yanıtlamak için izleyicilerle buluşacaklar.

Değerini arayan insana ve dönüşen dünyaya dair kısa filmler

Festivalin kısa metraj film programında da Ali Ercivan’ın ilk kısa filmi ‘Lekesiz‘, Deniz Tortum ile ABD’li sanatçı Kathryn Hamilton’un birlikte yönettikleri ‘Our Ark’, Arda Gökçe’nin yalnızlık, yabancılaşma ve iletişimsizlik kavramlarını irdeleyen ilk kısa filmi ‘Sıradan Bir Gün’, Can Merdan Doğan’ın yazıp yönettiği, ‘Stiletto’, Sami Morhayim imzalı ‘Susam’, İnan Erbil imzalı ‘Belki Bir Gün Gideriz’ ve Türkay Döşkaya’nın ‘Rüzgâr İçinde’ filmleri gösterilecek. Bu bölümde gösterilen filmlerin yönetmenleri ve başrol oyuncuları da Ayvalık’ta seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

İnan Erbil imzalı ‘Belki Bir Gün Gideriz’

İlgi çekici bir belgesel seçkisi

Festival programında, belgesel türünün önemli ve ilgi çekici örnekleri de yer alıyor. Ceylan Özgün Özçelik’in yönettiği deneysel belgesel ‘Cadı Üçlemesi 15+’, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Dermansız’, Senem Tüzen, Adam Isenberg ve Noah Amir Arjomand’ın yönettikleri ‘Eat Your Catfish’, Nur Akalın’ın 1995 yılındaki Paris, 2001 yılındaki Bangkok ve 2003 yılındaki Auschwitz-Birkenau gezilerinden notları perdeye yansıttığı filmi ‘Do You Like Jupiter?’ festivalde gösterilecek deneysel belgesellerden.

Cem Kaya’nın, bu yıl Berlinale’nin Panorama bölümünde gösterilen ve Seyirci Ödülü’ne layık görülen üçüncü belgesel filmi ‘Aşk, Mark ve Ölüm’, fotoğraf dünyasının yaşayan efsanesi Josef Koudelka’nın Ruins (Kalıntılar) adlı çalışmasının Türkiye ayağında, 6 yıllık süreçte çekilen ‘Koudelka – Aynı Nehirden Geçmek’ belgeselleri de seyirciyle buluşacak.

Aşk, Mark ve Ölüm

Çocuklar için

2019 yılında hayatını kaybeden sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ın hayata geçirdiği, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları işbirliğiyle gösterimler de düzenlenecek. Bu kapsamda ‘Çok Uzakta’ adlı çocuk filmi gösterilecek. Sarah Winkenstette yönetmenliğindeki yapım, köylerindeki kömür madeni nedeniyle kente taşınmak zorunda kalan Ben ve yeni okulunda tanıştığı başta rakip gördüğü Suriyeli mülteci Tarık ile umut ve sevgi dolu dostluğunu konu alıyor. Film sonrasında Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları Koordinatörü ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği yönetim kurulu üyelerinden ebeveyn koçu Ayşegül Cebenoyan çocuklar için bir etkinlik düzenleyecek.

‘Genç Sinema’ programıyla 30 öğrenci Ayvalık’ta olacak

Festivalde ayrıca, 25 farklı üniversiteden 30 öğrenci sinema profesyonelleriyle buluşma fırsatı yakalayacak. Öğrenciler festival boyunca Ayvalık’ta olacak; yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon gibi farklı alanlarda profesyonel isimlerin vereceği atölye çalışmalarına katılacak.

Biletler 9 Eylül’de satışta

Film gösterimleri; Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro ve Eski Köylü Pazarı Meydanı’nda yapılacak. Biletler 9 Eylül’de Biletix’te satışa çıkacak. Öğrenci biletleri 30 TL, tam biletler 50 TL’den satışa sunulacak.