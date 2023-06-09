Dünya borsaları arasında getiri şampiyonu Borsa İstanbul

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul’un, dünyadaki organize borsalar arasında 2022’de dolar bazında yüzde 105’le en fazla getiriyi sağlayan borsa olduğunu bildirdi.

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Enflasyonun rekorlar kırdığı bir dönemde borsa, Türkiye’deki yatırımcıların varlıklarını korumak için sığındığı bir araç olmuştu.

Bu durum Borsa İstanbul’u dünyadaki emsalleri arasında getiri şampiyonu yaptı.

TSPB verilerine göre Borsa İstanbul, dolar bazında yüzde 105 artışla, organize borsalar arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa olarak öne çıktı.

Bu dönemde küresel enflasyondaki artış, gelişmiş ülke merkez bankalarının güçlü parasal sıkılaşma adımları, artan resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle dünya genelinde borsa getirilerinin negatif gelişmişti.