Dune 2’nin vizyon tarihi ertelendi

Oscar ödüllü ‘Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2’, Hollywood’daki yazar ve oyuncuların grevi nedeniyle 3 Kasım’daki vizyon tarihini 15 Mart 2024’e erteledi.

ABD’de yazarların 2 Mayıs’ta başlayan iş bırakma eyleminin ardından 160 bin üyesi bulunan Oyuncular Birliği’nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu da çalışma şartları ve yapay zeka endişeleri nedeniyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamayınca grev kararı almıştı.

Grev sürerken, hiçbir oyuncu ne sette yer alabiliyor ne de hali hazırda yer aldığı projenin tanıtımına destek olabiliyor.

Bu nedenle grev pek çok büyük yapımı etkiledi.

Warner Bros. da dün yaptığı duyuruda, Denis Villeneuve’un yönetmenliğini yaptığı Dune devam filminin resmi olarak 15 Mart 2024’e ertelendiğini duyurdu.

Dune ile birlikte daha önce 14 Mart olarak belirlenen ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ için de bir erteleme duyuruldu ve filmin, 12 Nisan 2024’te vizyona gireceği belirtildi.

Denis Villeneuve imzalı, Frank Herbert’in bilim kurgu klasiğinden uyarlanan film kitabın ikinci yarısını ele alacak.

Timothée Chalamet ve Zendaya’nın başrollerini paylaştığı ilk filmde, Paul Atreides (Timothée Chalamet), şeytani güçler çatışırken ailesinin ve halkının geleceğini güvence altına almak için evrenin en tehlikeli ve en kumlu gezegeni olan Arrakis’e gitmişti.

Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani (Zendaya) ve Fremen’lerle birleşen Paul Atreides’in yolculuğu ikinci filmde de devam edecek.

Paul, hayatının aşkıyla evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği de engellemeye çalışacak.