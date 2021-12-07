Düğünde takı yerine pompalı tüfek takıldı: İki gözaltı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir düğünde takı yerine pompalı tüfek takan kişi ve damat gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Gürpınar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerindeki düğün salonunda pompalı tüfek takılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki damat İ.M. ve tüfeği takan O.İ.D.’yi gözaltına aldı. İkisine de 944’er lira cezai işlem uygulandı, tüfeğe el kondu.

Ayrıca, salgın tedbirlerine uymayan salonun sahibine 3 bin 469 para cezası kesildi ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldı.