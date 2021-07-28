Hindistan’daki bir düğünde damadı ‘at kaçırdı.’ Ailesi kurtarrdı!

Fotoğraf: washingtonnewsday.com

Ülkenin kuzeyindeki Racastan eyaletindeki düğünde yaşananların görüntüleri davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler 75 bini aşkın kez izlendi. Adları bilinmese de gelin ve damat düğün günlerinde popüler oldu!

Uzun sürmesi ve renkliliğiyle tanınan Hint düğünlerinde damat düğünün yapıldığı yere fil, at veya eski bir otomobille geliyor. Davetlileri de dans ederek ona eşlik ediyor. Bu düğünde damat gelinin yanına atla geldi.

Indian Express gazetesi, davetlilerin hava fişek patlattığını ve o sırada atın huzursuzlandığını ve hızla koşarak oradan uzaklaştığını yazdı. Gelin ve beraberindekilerin de düğündeki geçit için hazırlık yaptığı sırada herkesin şaşkın bakışları arasında damadı taşıyan atın ‘tozu dumana katarak’ kaçtığı, bir davetlinin peşinden koştuğu ancak atın kalabalıktan sıyrılarak yola devam ettiği belirtildi.

Damat, araca binip onu aramaya çıkan ailesi tarafından düğünün düzenlendiği yere 4 kilometre mesafede bulundu. O da çok yakınında havai fişek patladığı için ürken at da yaralanmamıştı. Geri döndüler ve düğün kaldığı yerden devam etti.