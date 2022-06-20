Düete davet: JLo 14 yaşındaki çocuğunu tercihine saygı duyarak çağırdı

Jennifer Lopez, 14 yaşındaki ikizlerinden Emme’yle sahnede düet yaptı. Yıldız Emme’yi sahneye ‘tercihine saygı duyarak’ çağırdı.

Emme Maribel ve annesi Jennifer Lopez

Jennifer Lopez geçen perşembe günü Los Angeles’ta Dodgers Vakfı’nın gala gecesinde sahneye çıktı. 52 yaşındaki yıldız konserin bir noktasında, Marc Anthony’den olan ikizlerinden Emme Maribel Muniz’i düet yapmak için sahneye davet etti. Lopez anons sırasında İngilizce’de kadınlar için kullanılan üçüncü tekil şahıs zamiri ‘she’ yerine, cinsiyet belirtmeyen ‘they’ sözcüğünü tercih etti.

Emme sahneye gökkuşağı renklerinde bir mikrofonla çıktı

Lopez, Emme’yi sahneye çağırmadan önce seyirciye şöyle seslendi: “En son yine böyle büyük bir stadyumda birlikte performans sergiledik. O zamandan beri benimle şarkı söylemesini istiyorum ama yapmıyor. Yani bu çok özel bir durum. Çok çok meşgul ve önceden rezervasyon yapmak gerekiyor ve çok da pahalı. Bana pahalıya mal oluyor ama her kuruşuna değer çünkü o benim tüm zamanlarda en sevdiğim düet partnerim.”

Bu anonstan sonra babası da bir salsa şarkıcısı olan Emme sahneye geldi ve Christina Perri’nin ‘A Thousand Years’ şarkısını söyledi.

Sosyal medya ‘tabii ki yine’ bölündü

Jennifer Lopez, Emme’nin cinsiyet belirtmeme konusundaki tercihine saygı göstererek çoğu sosyal medya kullanının takdirini kazandı. Ancak farklı düşünenler de vardı. Bir kullanıcı, anne çocuğun düetini, ‘Onun çocuğu olduğunu bile sanmıyorum. Hikaye yürüsün diye sahneye sürülmüş karakterler‘ diye yorumladı.