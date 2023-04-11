DSP genel başkan yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti

Demokratik Sol Parti (DSP) genel başkan yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, 63 yaşında hayatını kaybetti.

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İstanbul’da bir alışveriş merkezinde ailesiyle birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge’den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti.

Özbilge’yi kilitli aracın içinde yarı baygın bulan ailesi, kilidi açamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın kapısının açılmasının ardından Özbilge’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Özbilge, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

DSP yönetiminden bir isim Ahmet Murat Özbilge’nin bir radyo ve bir televizyon programına katılmak üzere İstanbul’a geldiğini söyledi.

Eski DSP genel başkan yardımcısı Hüseyin Kul da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Ahmet Murat Özbilge kimdir?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Özbilge, 1994 yılında DSP’ye katıldı.

1999 ve 2004 yıllarında DSP belediye meclis üyeliği, belediye başkan vekilliği, encümen üyeliği, eğitim hizmet güvence komisyonu başkanlığı, plan ve bütçe komisyonu başkanlığı ve belediye meclisi başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında yapılan kurultayda parti meclisi üyeliğine seçildi. DSP genel merkezi seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, basın yayın, iletişimden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. DSP parti sözcülüğü yaptı.

2016 tarihinde yapılan 10. Olağan Kurultayında yeniden parti meclisi üyesi seçildikten sonra oluşturulan Başkanlık Kurulu’nda ve Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek Odalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu aynı yıl yapılan DSP 11. Olağan Kurultayı’nda da yeniden PM üyeliğine seçildi.